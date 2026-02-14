Trieste saluta Fulvio Misan custode della Libreria Achille | una storia di famiglia e passione per il libro continua

Fulvio Misan, il libraio di Trieste, è morto ieri, lasciando un segno indelebile nella comunità locale. La sua libreria Achille, aperta da oltre cinquant’anni, ha visto passare decine di studenti e appassionati, diventando un punto di ritrovo per chi cerca libri rari e consigli personalizzati. La sua passione per il settore ha portato a organizzare incontri con autori e serate di lettura che hanno coinvolto tutta la città.

Trieste saluta Fulvio Misan, il libraio che ha fatto della Libreria Achille un'istituzione. Trieste piange la scomparsa di Fulvio Misan, storico libraio e titolare della Libreria Achille, un punto di riferimento per generazioni di studenti e amanti della lettura. Misan si è spento nei giorni scorsi, lasciando un vuoto nel cuore della comunità triestina e nel panorama culturale della città. L'attività, fondata negli anni '30, proseguirà grazie al figlio Nicola, che ne ha ereditato la passione. Gli inizi della Libreria Achille: una storia di famiglia. La Libreria Achille affonda le sue radici negli anni '30, quando Achille Misan, insieme al fratello Giuseppe, decise di aprire un'attività che avrebbe segnato la storia culturale di Trieste.