In occasione di un compleanno, una persona ha scritto una dedica speciale alla sua Chiara. La frase scelta racchiude un messaggio che va oltre le parole, mantenendo vivo il ricordo di un legame particolare. La dedica si distingue per la sua semplicità e sincerità, lasciando un’impronta che può essere condivisa e ricordata nel tempo. È un esempio di come le parole possano assumere un valore più profondo e duraturo.

Un compleanno, una dedica, una storia che parla da sola. Ci sono dediche che si leggono e si dimenticano, e poi ce ne sono altre che restano lì, sospese tra le righe, capaci di raccontare molto più di quanto sembri. Quella che Alfonso D’Apice ha scritto per il compleanno di Chiara Cainelli appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Leggi anche Affari Tuoi si trasforma in una festa solidale, le parole di Jovanotti Alfonso ha scelto un tono delicato, quasi intimo, come se stesse parlando direttamente a Chiara e solo per caso il resto del mondo fosse lì ad ascoltare. Nessuna esagerazione, nessuna teatralità: solo immagini semplici, ma piene. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Alfonso D’Apice, una dedica speciale per la sua Chiara. Il motivo

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