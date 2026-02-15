Alfonso D’Apice ha pubblicato una dedica speciale per Chiara, perché la sua presenza gli dà forza nei momenti difficili. La foto che ha condiviso mostra il sorriso della ragazza, accompagnata da parole affettuose scritte di suo pugno. La scelta di postare questa immagine nasce dal desiderio di ringraziare Chiara per il supporto costante. Nel suo profilo Instagram, l’attenzione si concentra su un gesto semplice ma carico di significato.

Alfonso D’Apice, una dedica speciale per la sua Chiara. Ecco cosa é emerso dal suo profilo Instagram. Nel tempo dei post veloci e delle stories che durano ventiquattr’ore, c’è ancora chi sceglie di fermarsi. Di scrivere. Di dedicare. Ed è quello che ha fatto Alfonso D’Apice, sorprendendo tutti con una dedica social intensa e profondamente personale rivolta alla sua Chiara. Non un semplice “ti amo” accompagnato da un cuore rosso. Non una frase fatta presa in prestito da qualche canzone. Il messaggio pubblicato da Alfonso ha il sapore delle parole pensate, sentite, forse riscritte più volte prima di essere condivise. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Alfonso D’Apice irrompe con una dedica speciale per la sua Chiara

Alfonso D’Apice interviene per difendere Chiara dagli insulti degli haters.

