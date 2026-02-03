Alfa Romeo celebra 75 anni di vicinanza all’Arma dei Carabinieri

Alfa Romeo ha festeggiato i suoi 75 anni di collaborazione con i Carabinieri. La celebrazione si è conclusa con l’“Arma 1814 Ski Challenge”, una gara di sci tra militari che ha attirato molti spettatori. La manifestazione ha trasformato un’esercitazione alpina in un evento sportivo, coinvolgendo sia i membri dell’Arma che il pubblico.

Si è appena concluso l'avvincente "Arma 1814 Ski Challenge", la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell'Arma dei Carabinieri in una rassegna sportiva, ricco di eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere riservata agli appartenenti all'Arma. Al prestigioso appuntamento ha partecipato il brand Alfa Romeo, da sempre al fianco dei Carabinieri, che coglie questa occasione per aprire ufficialmente le celebrazioni del 75° anniversario di un legame indissolubile. Il sodalizio tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri, infatti, ha origine nel secondo dopoguerra; la prima Alfa Romeo dell'Arma fu la 1900 M "Matta" del 1951.

