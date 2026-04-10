Alexander Zverev | L’importante è aver vinto poco tempo per adattarmi alla terra

Alexander Zverev ha vinto oggi a Montecarlo nel match di quarti di finale del torneo Masters 1000 su terra battuta. La partita è stata decisa dalla sua concretezza, con il tennista che ha dichiarato di aver avuto poco tempo per adattarsi alla superficie. La vittoria rappresenta un risultato importante per lui, dopo aver affrontato un percorso di preparazione breve sulla terra rossa.

La vittoria della concretezza firmata da Alexander Zverev quest’oggi a Montecarlo. Nel quarto di finale d’apertura del programma del Masters1000 sul rosso monegasco, il n.3 del ranking si è imposto contro il talentuoso brasiliano Joao Fonseca con lo score di 7-5 6-7 (3) 6-3, dopo 2 ore e 42 minuti di gioco. Una partita che sembrava un po’ nelle mani di Zverev, avanti set e break. Tuttavia, la reazione del giovane sudamericano è stata tale da determinare un cambio di spartito che ha portato al protrarsi del confronto al terzo parziale. Una frazione, quest’ultima, in cui Sascha è stato decisamente pragmatico, sfruttando in maniera chirurgica il passaggio a vuoto del 19enne verdeoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “L’importante è aver vinto, poco tempo per adattarmi alla terra” Bremer a Dazn: «L’importante è aver vinto. Bello anche non subire gol. Davis? L’ho studiato e…»Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Leggi anche: LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: tempo importante per Conijn! Tra poco Lollobrigida Temi più discussi: Zverev rischia grosso ma vince un pazzo match con Garin: gli highlights; Zverev dribbla il traffico di Monte-Carlo: in scooter dopo l'esibizione con Sinner; ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna; Zverev sorpreso dal record di Sinner nei Masters 1000 si blocca in TV: Non può essere reale. Alexander Zverev piega uno spavaldo Fonseca dopo una maratona ed accede in semifinale a MontecarloUna vittoria di esperienza e solidità. Alexander Zverev (n. 3 del mondo) si è imposto nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla ... oasport.it Sinner aspetta Zverev: Sarà tosta ma non vedo l'ora. E su Russell...Le parole del numero due del mondo dopo il successo conquistato ai quarti di finale su Felix Auger-Aliassime nel torneo di Montecarlo ... corrieredellosport.it Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook SINNER BATTE IN DUE SET ALEXANDER ZVEREV, PER 6-3 E 7-6, E APPRODA IN FINALE DEL MASTERS 1000 DI... x.com