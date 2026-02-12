LIVE Speed skating 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA | tempo importante per Conijn! Tra poco Lollobrigida

Questa mattina si è aperta ufficialmente la gara dei 5000 metri donne di speed skating alle Olimpiadi. Conijn si trova già sotto pressione, mentre Wiklund ha preso il comando con un vantaggio di quasi due secondi a metà percorso. Tra poco, sarà il momento di Lollobrigida, che potrebbe cambiare le carte in tavola. La competizione si fa serrata, e gli spettatori sono col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21: 1?77 di vantaggio di Wiklund su Conijn a metà gara 17.29: Vantaggio di 24 centesimi per Wiklund al primo km 17.26: E' il momento della canadese Weideman e della norvegese Wiklund 17.25: Che tempo per l'olandese Conijn che rimonta nel finale e vince in 6'46?27, seconda Tas con 6'46?47 17.23: 6?42 di vantaggio per Tas, un secpondo di ritardo per l'olandese rispetto alla belga ai 3000 17.20: Stanno girando con più di 4? di vantaggio su Groenewold le due atlete sul ghiaccio ora dopo 1400 metri 17.10: Dopo la pausa per il rifacimento del ghiaccio tra poco si riparte con le ultime tre serie, nell'ultima ci sarà Francesca Lollobrigida.

