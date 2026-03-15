Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Bremer ha rilasciato un’intervista a Dazn. Ha sottolineato che l’obiettivo principale era vincere e ha menzionato anche l’importanza di non aver subito gol. Ha parlato di aver studiato Davis e ha commentato i dettagli della prestazione della squadra, analizzando i momenti chiave del match.

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© Juventusnews24.com - Bremer a Dazn: «L’importante è aver vinto. Bello anche non subire gol. Davis? L’ho studiato e…»

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Approfondimenti e contenuti su Bremer a Dazn L'importante è aver vinto...

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Match day 11 Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Perin ; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K.Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Due indicazioni molto chiare: Perin ha preso definitivamente il posto da titolare e in attacco Sp - facebook.com facebook