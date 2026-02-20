Roma | tenta di estorcere denaro per restituire pitbull rubato denunciata 35enne a Vitinia

Una donna di 35 anni è stata denunciata a Vitinia dopo aver tentato di estorcere denaro per restituire un cucciolo di Pitbull rubato. La proprietaria di Shary, un cucciolo di appena due mesi, aveva denunciato il furto dello scorso novembre. La sospettata aveva contattato la proprietaria chiedendo soldi in cambio del cane, che era stato sottratto durante un furto nella zona. La vicenda si è conclusa con la denuncia, mentre le indagini continuano.

Si è conclusa positivamente la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, appartenente alla razza Pitbull, che era stato sottratto alla sua proprietaria lo scorso novembre nella zona di Vitinia, a Roma. Grazie a un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura capitolina, i carabinieri hanno denunciato una 35enne italiana, accusata di tentata estorsione e ricettazione. Il Furto e la Richiesta di Riscatto. I fatti risalgono al 12 novembre 2025, quando la proprietaria del cane, una donna romana di 66 anni, ha subito il furto dell'animale mentre si trovava impegnata in una visita medica.