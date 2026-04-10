Minaccia di morte e di dare fuoco all’abitazione dei suoceri | arrestato 35enne ad Alatri

Un uomo di 35 anni, residente nella zona, è stato arrestato ad Alatri dopo aver minacciato di morte e di incendiare l’abitazione dei suoceri. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali, si era recato presso l’abitazione degli altri familiari chiedendo una somma di cento euro, minacciando di usare violenza e di appiccare un incendio.

Un 35enne del posto, già con precedenti penali e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, si è recato presso l’abitazione dei suoceri minacciandoli di morte e di dar fuoco alla loro casa al fine di ottenere la somma di cento euro.La reazione violenta al rifiutoAl. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinone: aggredisce e minaccia di morte la madre per soldi, arrestato 35enne ad AnagniUn grave episodio di violenza domestica si è verificato ad Anagni, dove un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri...

Anagni, aggredisce e minaccia di morte la madre per 230 euro: arrestato 35enneUn ennesimo drammatico episodio di violenza domestica interrotto dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Como, minaccia di morte una donna ed aggredisce gli agenti. Arrestato e denunciato dalla Polizia di Stato di Como.; Scritte e minacce di morte a Lepore sui muri della sede Pd. Il sindaco: Non mi farò intimidire; Minacce di morte, sputi e atti osceni in chiesa: 21enne diventa l'incubo di un prete e di una sua collaboratrice; Galatina, aggredisce e minaccia di morte l'anziana madre: arrestato 42enne.

La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it

Minacce di morte e atti osceni in chiesa: arrestatoEra diventato problematico anche partecipare alle messe, perché c’era sempre quella presenza molesta e imprevedibile. Lo racconta un parrocchiano ... ilgiorno.it

Trump contro la Nato, ora minaccia di spostare le truppe USA dall’Europa (Speriamo che lo faccia per davvero: le postazioni militari in Europa, in primis le basi atomiche, costituiscono un bersaglio e quindi un pericolo per gli stessi europei, coinvolti in tal modo x.com

Viene caricato a forza su un'auto e derubato sotto la minaccia di armi: denunciati per rapina aggravata e sequestro di persona - facebook.com facebook