Sportface è su Amazon Prime | l’offerta del palinsesto

Sportface ha annunciato la sua presenza su Amazon Prime, presentando il nuovo palinsesto dedicato allo sport italiano. La piattaforma offrirà una selezione di contenuti che copriranno eventi, interviste e approfondimenti sui protagonisti delle varie discipline sportive. La programmazione sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per gli appassionati di sport.

Immaginate di entrare nel cuore pulsante dello sport italiano, dove ogni storia batte come un cuore olimpico e ogni curiosità vi catapulta nell’universo intimo dei campioni. SportFace TV è pronta a travolgervi su Prime Video dal 7 aprile, con un palinsesto che trasforma la vostra passione in adrenalina pura, spaziando dalle esclusive all’intrattinemento. – Cinque Cerchi: ritratti tascabili di atleti olimpici, dipinti con 5 curiosità, tra imprese in gara, sudore in allenamento e segreti della vita privata. – Old but Gold: viaggi nel tempo tra le pietre miliari dello sport italiano, con ori olimpici leggendari in bianco e nero, per rivivere le origini epiche da cui tutto è partito. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Amazon trasmetterà gratis su Prime Video i top match di Champions League dell'8 e 15 aprile 2026, solo per abbonati Prime in Italia. https://tech.everyeye.it/notizie/prime-video-partita-champions-league-trasmessa-gratis-8-aprile-2026-870011.htmlutm_me - facebook.com facebook