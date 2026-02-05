Atripalda si prepara alla 14esima edizione de L’Irpinia Corre

Atripalda si prepara per la 14esima volta a ospitare “L’Irpinia Corre”. La gara, lunga 10 chilometri, richiama ogni anno tanti atleti e appassionati provenienti da tutta la regione. La città si sta organizzando per accogliere i partecipanti e far partire la corsa, che ormai è un appuntamento fisso nel calendario locale.

Atripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e appassionati da tutta la regione. L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, con partenza alle ore 10, per la manifestazione che si conferma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Irpinia Corre Ad Atripalda si presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene” Ad Atripalda in scena la VI edizione de "Le azzurre braccia della Luna" Il 21 dicembre ad Atripalda si terrà la VI edizione di La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Irpinia Corre Argomenti discussi: Atripalda, i Focaroni di San Sabino accendono l’attesa della festa patronale; Fiamme e tradizioni | i Focaroni di San Sabino illuminano Atripalda in attesa del grande evento religioso. Atripalda danza con le etoile del San Carlo Staiano e AmiranteLa Scuola di Danza In Punta di Piedi di Atripalda si prepara a regalare un momento indimenticabile ai propri allievi con la Christmas Experience, uno stage di due giorni arricchito da insegnanti di ... ilmattino.it Atripalda, nasce il Bar Solidale dell’associazione Enzo ApreaPresentato dalla responsabile Renata Romano alla presenza del sindaco Spagnuolo: uno spazio gestito da ragazzi con disabilità per abbattere le barriere Un caffè, un sorriso, una stretta di mano. Gesti ... orticalab.it Morte Michelangelo Ciarcia i messaggi di cordoglio #cordoglio #lutto #politica #irpinia #avellino #telenostra facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.