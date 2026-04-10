Al Verdi di Brindisi un viaggio nella new wave anni ottanta

Al teatro Verdi di Brindisi si è tenuto un evento dedicato alla musica degli anni Ottanta, centrato sulla scena della new wave. La serata ha proposto un viaggio attraverso brani e atmosfere tipiche di quel periodo, caratterizzato da sonorità innovative e un’estetica distintiva. L’iniziativa ha attirato un pubblico interessato a riscoprire un movimento musicale che ha segnato quegli anni, tra sperimentazioni sonore e storie di un’epoca di cambiamenti.

La new wave è stata una forma di immaginario, un modo di vivere gli anni Ottanta tra inquietudine e trasformazione. Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi accoglie “New Wave ’80 Unplugged”, il concerto di Radici Music Factory inserito nella rassegna “Verdi in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it San Carlo e spumante campano: un brindisi a Verdi e al territorio in maschera per Carnevale.Carnevale in Maschera al San Carlo: Un Brindisi con lo Spumante Campano Celebra Verdi e l’Eccellenza del Territorio Il Teatro di San Carlo di Napoli... Il Viaggio d’inverno di Schubert. Ottanta minuti di musica puraWinterreise (Viaggio d’inverno) è un ciclo di 24 Lieder fra i più amati di Franz Schubert, un’opera potente e irreversibile. Wash dishes, CEO! Rented girlfriend is a Queen. Proud boss becomes a dishwasher! Temi più discussi: Al Verdi di Brindisi un viaggio nella new wave anni ottanta; BRINDISI, NUOVO TEATRO VERDI: GIULIA VECCHIO, RINVIATO NON SO PIANGERE A COMANDO; Mostra fotografica di Patrizia Aversa: al 'Verdi' i volti dell'identità; Tutte Le Sere Del Mondo: si chiude giovedì 9 aprile con Un altro giorno ancora. Sui passi di Renata Fonte. Brindisi, Nuovo Teatro Verdi: rinviato lo spettacolo 'Non so piangere a comando' di Giulia VecchioBRINDISI - Lo spettacolo Non so piangere a comando con Giulia Vecchio, in programma sabato 9 maggio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è rinviato a causa di sopraggiunti impegni professionali ... giornaledipuglia.com Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi in mostra i volti dell’identità secondo Patrizia AversaBRINDISI - Un viaggio dentro l’identità, tra sguardi, fragilità e verità nascoste dietro l’apparenza. È questo il cuore di @Uno_Nessuno_Centomila, la mostra fotografica firmata da Patrizia Aversa e ... brindisisera.it Mostra fotografica, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi “@Uno_Nessuno_Centomila” gli scatti di Patrizia Aversa, i volti dell’identità #brindisicronaca - facebook.com facebook