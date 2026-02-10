Questa sera un concerto dedicato al ciclo di Lieder di Franz Schubert, “Il Viaggio d’inverno”. Ottanta minuti di musica intensa e coinvolgente, che trasporta il pubblico in un viaggio tra emozioni profonde e paesaggi sonori. La performance si annuncia come un momento da non perdere per gli appassionati di musica classica.

Winterreise (Viaggio d’inverno) è un ciclo di 24 Lieder fra i più amati di Franz Schubert, un’opera potente e irreversibile. Composti nel 1827 su testi di Wilhelm Müller. Vengono proposti dalla Società del Quartetto di Milano questa sera alle ore 20 alla Sala Verdi del Conservatorio. Protagonista il baritono Andrè Schuen: nato nel 1984 in Alto Adige in una famiglia di origine ladina di musicisti, diplomato a Salisburgo, è considerato l’interprete di riferimento di questo repertorio. Con lui, da sempre, il pianista Daniel Heide: "Solo un duo ben affiatato può davvero dominare un’opera di tale ampiezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Viaggio d’inverno di Schubert. Ottanta minuti di musica pura

Torrevecchia Teatina si prepara ad un viaggio nel cuore del Romanticismo musicale.

