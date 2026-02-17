San Carlo e spumante campano | un brindisi a Verdi e al territorio in maschera per Carnevale

Il teatro San Carlo ha organizzato un evento speciale per Carnevale, dove il pubblico ha brindato con lo spumante campano, celebrando Verdi e le tradizioni locali. Durante la serata, i partecipanti hanno indossato maschere colorate e hanno condiviso momenti di allegria, sottolineando la collaborazione tra musica e territorio. Un dettaglio interessante è che lo spumante è stato prodotto in una cantina della Campania, nota per la sua qualità.

Carnevale in Maschera al San Carlo: Un Brindisi con lo Spumante Campano Celebra Verdi e l'Eccellenza del Territorio. Il Teatro di San Carlo di Napoli si prepara a un Carnevale effervescente con un brindisi esclusivo in maschera, in programma domani, 17 febbraio 2026, nel Salone degli Specchi. L'evento, legato al successo della recente rappresentazione di "Falstaff" di Giuseppe Verdi, vedrà protagonisti gli iscritti alla community del Lirico napoletano, celebrando la festa con un calice di spumante speciale, frutto di una inedita collaborazione tra cultura e produzione vinicola. Una Partnership per Valorizzare il Territorio.