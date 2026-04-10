Al San Luigi la proiezione del film Blooming Death con il regista e parte del cast in sala

Lunedì 13 aprile alle 21, la Sala San Luigi organizza una proiezione del film “Blooming Death” diretto da Luca Fabiani. Durante l’evento, sarà presente il regista e alcuni membri del cast che interverranno in sala. L’appuntamento è aperto a chi desidera vedere il film e ascoltare le riflessioni dei protagonisti. La proiezione si svolgerà all’interno della sala cinematografica.

Lunedì 13 aprile alle 21 la Sala San Luigi propone la proiezione-evento del film “Blooming Death” di Luca Fabiani, con la presenza del regista e parte del cast in sala. Vincitore del Premio Metalupo del Pubblico per il Concorso Nazionale Lungometraggi alla XXIII edizione del Ravenna Nightmare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it A Bari la proiezione speciale del film Jastimari, in sala il regista e Rossella BresciaPresentato alla 71ª edizione del Taormina Film Festival (2025), è l'opera seconda di Riccardo Cannella. Al San Luigi la proiezione del film "Sick of Myself" di kristoffer borgliQuanto conta lo sguardo e il giudizio degli altri? Ma soprattutto, quanto ne siamo dipendenti? In una società in cui la visibilità vale più di tutto,... Temi più discussi: La paziente è sveglia e ascolta la musica mentre la operano per calcoli renali all'ospedale San Luigi di Orbassano; Quattro serate a teatro all’Auditorium San Luigi: al via la rassegna 2026; Associazione San Luigi Scrosoppi, una casa che accompagna verso il futuro; Scheda squadra San Luigi Calcio. Quattro serate a teatro all’Auditorium San Luigi: al via la rassegna 2026La rassegna teatrale 2026 si aprirà sabato 11 aprile alle ore 21 con La Casa Nova, spettacolo portato in scena dai genitori dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Arona. Secondo appuntamento ... varesenews.it San Luigi Film Club, nuova iniziativa al viaI film non finiscono quando si accendono le luci. Da questo motto prende forma il San Luigi Film Club, la nuova iniziativa della Sala San Luigi che punta a riportare al centro il dibattito e la ... ilrestodelcarlino.it Sorpresi da un’addetta delle pulizie nell’istituto religioso San Luigi - facebook.com facebook San Luigi Gonzaga, Patrono dei giovani, morto a 23 anni nel 1591, canonizzato 300 anni fa, nel 1726. A Castiglione delle Stiviere se ne conserva il cranio, mentre il corpo è a Roma. x.com