Quanto conta lo sguardo e il giudizio degli altri? Ma soprattutto, quanto ne siamo dipendenti? In una società in cui la visibilità vale più di tutto, che prezzo siamo disposti a pagare pur di essere visti? La rassegna Fuori Sfera, dopo il talk con Raffaele Alberto Ventura, prosegue mercoledì 25 marzo alle 21 con la proiezione di «Sick of Myself› di Kristoffer Borgli, una dark comedy dal gusto tragicomico, presso il Cinema San Luigi in Via Luigi Nanni 14 Forlì (ingresso gratuito). L'opera del regista norvegese scava nelle pieghe più oscure del narcisismo contemporaneo in un mix di ironia e disgusto. Il film, presentato a Cannes nel 2022, è la perfetta rappresentazione di come la ricerca di visibilità possa lacerare l'individuo, fino a sfigurarlo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Al San Luigi la proiezione del film "Sick of Myself" di kristoffer borgli

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