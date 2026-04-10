L’Italia del calcio si presenta al Mondiale come ripescata, senza il coinvolgimento del presidente della federazione e del commissario tecnico. La squadra, dopo tre eliminazioni consecutive, si affida ora a una strada inaspettata per tentare di tornare alla competizione internazionale. Questa situazione crea un paradosso, dato che rappresenta un’ultima speranza per un paese abituato a competizioni di livello superiore, ma senza le figure di riferimento abituali.

Il cortocircuito sarebbe perfetto, una specie di paradosso che avvolgerebbe l’ Italia del calcio che sta faticosamente cercando di riprendersi dallo choc della terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Non essere ripescati direttamente, ipotesi valida soltanto dal punto di vista teorico ma pressoché impraticabile, bensì dover passare da un nuovo ed estremo play-off per provare a staccare il pass che porta alla rassegna iridata. A teorizzare l’idea di uno spareggio tra le nobili escluse per occupare il posto eventualmente lasciato libero dall’Iran è stato The Athletic. Qualcosa di mai visto prima è molto difficile da organizzare a ridosso dall’inizio della rassegna iridata, ma che potrebbe essere nelle corde della Fifa cui spetta, va ricordato, l’ultima parola in merito alle nazionali partecipanti al Mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Al Mondiale da ripescati, ma senza Gravina e ct: l’ultima speranza dell’Italia è un paradosso

Italia, parla Gravina: «La spinta del Paese ci porterà al Mondiale, ma sono teso anch’io. Su Open Var…»Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana.

Leggi anche: Italia all’ultima chiamata: contro la Bosnia si decide il Mondiale, notte da dentro o fuori. Gattuso: "Non belli ma concreti"

Temi più discussi: Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Fifa favorirà Italia, vice allenatore 'spinge' azzurri verso ripescaggio al Mondiale 2026; Mondiali, l'Italia sogna il ripescaggio: ecco quello che può accadere e cosa dice il regolamento; Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio? Cosa succede se l’Iran si ritira.

Al Mondiale da ripescati, ma senza Gravina e ct: l’ultima speranza dell’Italia è un paradossoL'ultima teoria peer avallare l'idea di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale parla di un super playoff tra escluse eccellenti. Che gli azzurri dovrebbero affrontare quasi in autogesione, politica e ... panorama.it

Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quartiDall’eliminazione contro la Bosnia alla suggestione più clamorosa: l’Italia fuori dal Mondiale, ma con una porta che potrebbe riaprirsi.. tuttomercatoweb.com

Italia fuori dal Mondiale, inizia la fuga degli sponsor. Telepass il primo a salutare Leggi qui - https://www.ilriformista.it/italia-fuori-dal-mondiale-inizia-la-fuga-degli-sponsor-telepass-il-primo-a-salutare-507564/ - facebook.com facebook

C'è la Terza Guerra Mondiale scatenata da Israele, ma questo evento mi appare imperdibile. Non avere veramente un cazzo da fare. x.com