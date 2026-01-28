Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di Andrea

Questa sera al Cinema Astra si tiene la proiezione del film

Dopo la gradita presenza di Giovanni Esposito per il debutto del Cineforum 20252026 lo scorso ottobre, anche la seconda parte della storica rassegna dell’Astra avrà un ospite speciale. In occasione del film L’ISOLA DI ANDREA, lunedì 2 febbraio, alle ore 20:30, in sala ci sarà il regista Antonio Capuano, direttamente da Napoli per incontrare il pubblico comasco. Il regista sarà a Como solo per la proiezione di lunedì sera (inizio ore 20:30) quindi l’invito per tutti gli interessati, anche chi è iscritto ad altri turni del Cineforum, è di approfittare di questa occasione. Possibile l’ingresso anche per i non abbonati, acquistando il biglietto a 6,50 €.🔗 Leggi su Quicomo.it

Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di AndreaCon L’Isola di Andrea, presentato all’ultimo Festival di Venezia, contando nel cast Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni oltre al giovane protagonista Andrea Migliucci, Capuano affronta il tema ... quicomo.it

Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di AndreaAll'ottantaduesimo Festival di Venezia, Antonio Capuano non solo presenterà Fuori Concorso il suo nuovo film, intitolato L'Isola di Andrea, ma riceverà dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici ... comingsoon.it

