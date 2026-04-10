Al castello torna Feudalia mostra mercato dedicata all' artigianato artistico e ai prodotti bio

Domenica 12 aprile, presso il castello di Levizzano Rangone, si svolgerà Feudalia, una mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e ai prodotti biologici. L’evento durerà dalle 10:00 alle 19:00 e vedrà la presenza di oltre quaranta espositori provenienti da varie regioni italiane. I partecipanti presenteranno oggetti realizzati con cura e attenzione, con particolare attenzione alla qualità e all’originalità delle creazioni.

Presso il castello di Levizzano Rangone, domenica 12 aprile dalle 10:00 alle 19:00, troveranno spazio oltre quaranta espositori provenienti da diverse regioni italiane, con prodotti realizzati all'insegna della creatività, dell'unicità, del bello.Capi di abbigliamento sartoriali, monili ricercati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it "Firenze in Arte": mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionaleTorna nel cuore dell’Oltrarno, culla storica del saper fare fiorentino, “Firenze in Arte”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e... Umbertide celebra San Valentino: successo per la mostra mercato tra artigianato e prodotti locali.Umbertide si è animata oggi, domenica 8 febbraio 2026, con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, un evento che da anni...