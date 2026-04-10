Akanji verso il tricolore | Dobbiamo tenere il piede sull’acceleratore le aspettative su me stesso sono fondamentali

Il difensore dell'Inter ha commentato il finale di stagione, sottolineando la necessità di mantenere alta l'intensità nella corsa allo scudetto. Ha parlato delle proprie aspettative e dell'importanza di restare concentrati, riferendosi anche al rapporto con il compagno di reparto. Le sue parole arrivano in un momento cruciale, mentre la squadra si prepara alle ultime sfide di campionato.

di Lorenzo Vezzaro Akanji analizza il finale di stagione: le parole del difensore nerazzurro sulla corsa scudetto e il rapporto con Bastoni. Manuel Akanji, colonna della difesa dell’Inter, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Il calciatore svizzero ha fatto il punto sulla cavalcata verso il titolo, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione nonostante il vantaggio accumulato in classifica. Akanji ha inoltre parlato del suo inserimento nel gruppo di Cristian Chivu e del feeling con i compagni di reparto, evidenziando come la fiducia dello staff sia stata decisiva per il suo impatto immediato nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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