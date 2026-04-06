Napoli Conte analizza nel post gara | Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere lo Scudetto

Da calcionews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di continuare a spingere per difendere lo Scudetto. La sua analisi si è concentrata sull’andamento della sfida e sulle strategie da adottare nelle prossime gare. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del suo intervento.

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