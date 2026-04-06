Dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan, l’allenatore del Napoli ha espresso cautela riguardo alle ambizioni scudetto, sottolineando che l’Inter merita rispetto per la sua performance. Pur riconoscendo il successo della sua squadra, ha preferito non farsi prendere dall’entusiasmo e ha indicato come obiettivo principale un traguardo più realistico. Le dichiarazioni arrivano nel momento di un campionato ancora aperto e molto combattuto.

Antonio Conte frena gli entusiasmi scudetto dopo il successo 1-0 contro il Milan: l’allenatore del Napoli riconosce il merito dell’Inter e fissa un obiettivo più concreto per i partenopei. Conte e la realtà dell’Inter: il gap è evidente. Nel post-partita su DAZN, il tecnico non nasconde le difficoltà nel competere per il titolo. “Vedendo quello che sta facendo l’Inter, la vedo dura”, ha dichiarato Conte, tracciando una linea netta tra le ambizioni iniziali e la situazione attuale. L’Inter merita di stare in testa, secondo il manager, e il Napoli deve essere consapevole di questo divario. La vittoria sul Milan rappresenta un passo importante, ma non cambia la strategia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Scudetto? Piede sull’acceleratore ma l’Inter…”: Conte non ha dubbi dopo Napoli-Milan

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