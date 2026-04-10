Ai domiciliari per rapina evade e gira in centro | la polizia lo arresta
Un giovane di 18 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in centro storico durante un controllo della polizia. Durante l’attività di verifica, gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e lo hanno fermato. Successivamente, è stato arrestato per evasione e portato in commissariato. L’uomo era stato precedentemente coinvolto in un episodio di rapina.
Un 18enne che era evaso dagli arresti domiciliari è stato bloccato e arrestato dalla polizia. È accaduto l'altra mattina in centro storico, quando gli agenti della questura di Piacenza, durante un controllo del territorio disposto dal questore, hanno notato il suo atteggiamento sospetto mentre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Violenze e minacce ai genitori per soldi: 27enne ai domiciliariAvrebbe picchiato e minacciato di morte i propri genitori per ottenere denaro da destinare all’acquisto di droga. Per questo un ... 98zero.com
TeleRama. . Terminati poco fa gli interrogatori preventivi di quattro indagati nell'inchiesta della procura di Lecce per bancarotta fraudolenta delle RSA. Per due di loro è stata formulata la richiesta di arresti domiciliari. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non risp - facebook.com facebook
#Acireale, molestie e #stalking a una ragazza: in arresto un 70enne. L'uomo è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico. Avrebbe tentato di baciare la vittima, palpeggiandola, per poi perseguitarla @TgrRai x.com