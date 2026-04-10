Ai domiciliari per rapina evade e gira in centro | la polizia lo arresta

Un giovane di 18 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in centro storico durante un controllo della polizia. Durante l’attività di verifica, gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e lo hanno fermato. Successivamente, è stato arrestato per evasione e portato in commissariato. L’uomo era stato precedentemente coinvolto in un episodio di rapina.