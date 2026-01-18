Evade dagli arresti domiciliari parte la caccia all' uomo | rintracciato e arrestato dalla polizia

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo che aveva evaso dagli arresti domiciliari. L’individuo era sottoposto a custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Taranto, e era stato trovato in possesso di determinati beni. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza della Polizia per garantire il rispetto delle misure restrittive e la tutela della legalità.

