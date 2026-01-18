Evade dagli arresti domiciliari parte la caccia all' uomo | rintracciato e arrestato dalla polizia

18 gen 2026

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo che aveva evaso dagli arresti domiciliari. L’individuo era sottoposto a custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Taranto, e era stato trovato in possesso di determinati beni. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza della Polizia per garantire il rispetto delle misure restrittive e la tutela della legalità.

Nella notte tra sabato e domenica (18 gennaio), la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Taranto poiché evaso dagli arresti domiciliari ove si trovava in quanto trovato in possesso di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

