Un gruppo di ricercatori ha creato un software basato sull'intelligenza artificiale che permette di ridurre del 25% i costi di raffreddamento nei data center. Lo sviluppo mira a migliorare l'efficienza energetica e a contenere le spese operative. Il nuovo sistema utilizza algoritmi avanzati per ottimizzare le procedure di raffreddamento, contribuendo a ridurre il consumo energetico delle strutture.

Un team di ricerca della Penn State University ha sviluppato un software basato sull’intelligenza artificiale in grado di tagliare i costi legati al raffreddamento dei data center del 25%. Questa innovazione punta a risolvere uno dei nodi energetici più critici dell’era digitale, dove la domanda di potenza di calcolo per il cloud e per l’AI ha raggiunto picchi mai visti né negli Stati Uniti né nel resto del pianeta. L’inefficienza termica dei sistemi attuali. La gestione del calore all’interno delle infrastrutture digitali rappresenta oggi una sfida monumentale, dato che circa il 40% dell’elettricità consumata da queste strutture viene impiegata esclusivamente per impedire il surriscaldamento dei macchinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI contro il surriscaldamento: -25% di costi nei data center

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