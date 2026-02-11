Microsoft | superconduttori nei data center per l’AI meno energia e impatto ambientale

Microsoft punta sui superconduttori per abbassare i consumi dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. L’azienda sta testando cavi ad alta temperatura che, se funzionano come promesso, permetteranno di usare meno energia e ridurre l’impatto sull’ambiente. Si tratta di una mossa concreta per migliorare l’efficienza e rendere più sostenibili le grandi infrastrutture digitali.

Microsoft sta esplorando l’utilizzo di cavi superconduttori ad alta temperatura (HTS) per ridurre drasticamente il consumo energetico dei suoi data center dedicati all’intelligenza artificiale generativa. Questa innovazione, che potrebbe rivoluzionare l’architettura dei cloud, mira a ottimizzare lo spazio, ridurre i costi operativi e diminuire l’impatto ambientale dei centri dati, attualmente tra i maggiori responsabili del consumo energetico globale. L’azienda punta a sfruttare materiali avanzati per trasportare elettricità con resistenza zero, una svolta tecnologica che potrebbe ridefinire il futuro dell’infrastruttura digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Microsoft Data Center Microsoft sfida Nvidia con Maia 200, il chip AI che rivoluziona i data center Microsoft presenta Maia 200, il nuovo chip AI progettato per ottimizzare i data center. Mai dire Blackout | L’accesso all’energia frena i data center L'accesso affidabile all'energia rappresenta una sfida cruciale per i data center. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Microsoft Data Center Argomenti discussi: Microsoft valuta l'utilizzo di linee elettriche avanzate per rendere i data center più efficienti dal punto di vista energetico; Notebook Acer con Intel Core i7, 32 GB di RAM e SSD da 512 GB gode di un doppio sconto su eBay. Microsoft punta sui superconduttori per data center più compattiMicrosoft testa cavi superconduttori per data center più piccoli ed efficienti. msn.com Microsoft punta sui cavi HTS per ridurre i consumi AIL’azienda esplora cavi a resistenza zero per trasportare più energia, ridurre spazio e costi operativi nei data center dedicati all’AI generativa. msn.com Microsoft punta sui superconduttori per data center più compatti x.com

