Invitalia ai Cantieri culturali della Zisa senza autorizzazione il Comune | Canoni mai versati e Tari non pagata

1 feb 2026

Il Comune di Palermo denuncia Invitalia per aver occupato i locali dei Cantieri culturali alla Zisa senza autorizzazione. Secondo gli atti, l’agenzia del Mef non ha mai versato i canoni e non ha pagato la Tari. La situazione solleva dubbi sulla gestione degli spazi pubblici e sulla regolarità delle occupazioni. Il Comune ha già avviato verifiche per chiarire la posizione di Invitalia.

L'agenzia del Mef avrebbe finora occupato locali pubblici non avendo titolo. Da qui la richiesta degli uffici di regolarizzare o procedere allo sgombero, quantificando e recuperando tutte le somme dovute Spazi pubblici occupati senza titolo, canoni mai versati e Tari non pagata: è quanto emerge dagli atti del Comune sui locali dei Cantieri culturali alla Zisa utilizzati da Invitalia, l'agenzia del Mef. Secondo quanto certificato dal dirigente del Patrimonio Luigi Galatioto non esiste alcun provvedimento autorizzativo. Gli uffici hanno così segnalato una violazione della sana gestione finanziaria, chiedendo a Invitalia di regolarizzare la propria posizione o procedere allo sgombero, per poi recuperare le somme dovute.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

