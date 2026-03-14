Giustizia alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla Riforma

Alla Sala del Saracino di Arezzo si è svolto un confronto sulla Riforma della Giustizia, coinvolgendo esponenti politici e rappresentanti di diversi schieramenti. Sono intervenuti esponenti di Forza Italia, insieme a rappresentanti di altre forze e protagonisti del movimento che sostiene il

Arezzo, 14 marzo 2026 – : Nevi (FI), Palamara, Concia e i protagonisti del "Sì" a confronto sulla separazione delle carriere. Domenica 15 marzo, la città di Arezzo diventerà il fulcro del dibattito nazionale sulla giustizia. In un momento cruciale per l'assetto istituzionale del Paese, un parterre di altissimo profilo si riunirà per analizzare le ragioni del Referendum sulla separazione delle carriere, approfondendo le sfide e le prospettive di una riforma attesa da decenni. L’evento vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama politico, giuridico e dell'associazionismo quali l’On. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla Riforma Articoli correlati Referendum giustizia, ad Avellino il fronte del Sì: separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confrontoAVELLINO – Si è svolto oggi, al Circolo della Stampa di Avellino, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì al referendum giustizia”,... Le ragioni del sì e del no, all'Università un confronto sulla riforma della giustiziaNell’Aula Pugliatti dell’Università di Messina si è svolto un partecipato e vivace confronto sulle ragioni del “Sì” e del “No” alla riforma della... Aggiornamenti e notizie su Giustizia alla Sala del Saracino ad... Temi più discussi: Palamara ospite dell’Udc Puglia: Serve chiarezza nel sistema delle nomine e nelle dinamiche interne alla magistratura; Riforma della Giustizia, il tour del Sì Separa arriva in Casentino; Referendum giustizia. Giovedì a Martina, Palamara per il Sì e Rossi per il NO. Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla RiformaArezzo, 14 marzo 2026 – Giustizia, alla Sala del Saracino ad Arezzo il confronto sulla Riforma: Nevi (FI) , Palamara, Concia e i protagonisti del Sì a confronto sulla separazione delle carriere. Dom ... lanazione.it Referendum giustizia, confronto alla sala PanniSi avvicina la data del referendum per la riforma ‘Nordio’, meglio conosciuta come riforma della giustizia. Proprio per proporne un’ampia riflessione, venerdì, a partire dalle 15, alla Sala Panini ... ilrestodelcarlino.it In Sala Rosa per il Saracino del Cuore e stasera a Ruscello con PB73 e la Scuola Maria Consolatrice: due soci della Fondazione Arezzo Comunità che si danno una mano - facebook.com facebook