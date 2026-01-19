Ospedale di Loiano rinforzi dall’estero | due nuove infermiere dalla Repubblica Dominicana

L’ospedale di Loiano si arricchisce con l’arrivo di due infermiere dalla Repubblica Dominicana, rafforzando il personale sanitario locale. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di strategie di reclutamento internazionali volte a garantire servizi di qualità nell’area dell’Appennino bolognese. Dopo il tentativo di assumere infermieri dall’India presso l’ospedale Sant’Orsola, anche lo staff di Loiano si apre a risorse provenienti da oltre confine, assicurando continuità assist

Dopo l'idea di reclutare in India gli infermieri per l'ospedale Sant'Orsola, arrivano da lontano anche i rinforzi per l'ospedale di Loiano, punto di riferimento sanitario per l'Appennino bolognese. Due nuove infermiere, originarie della Repubblica Dominicana, sono state reclutate dall'Ausl di.

Appennino, a Loiano arrivano due nuove infermiere all’ospedale Simiani - Sono originarie di Santo Domingo e hanno scelto l’Appennino per proseguire con la propria carriera professionale. sassuolo2000.it

