Inco guarda al futuro l’hub diventa green e tech

NAMED GROUP ha inaugurato il nuovo stabilimento di Inco a Pianoro, in provincia di Bologna. L’azienda ha ristrutturato l’impianto con un investimento volto a integrare tecnologie green e digitali. La struttura, ora più moderna, si concentra su processi più sostenibili e innovativi. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali.

NAMED GROUP inaugura il rinnovato stabilimento Inco di Pianoro, a Bologna. Inco è una realtà fondata nel 1971 specializzata nella produzione di dispositivi medici e cosmetici, acquisita nel 2024 da Named Group – player nazionale del mercato consumer health con marchi come Specchiasol, Named e Phyto Garda – e oggi uno dei suoi siti produttivi. L’intervento rappresenta un investimento industriale strategico, volto a rafforzare la capacità produttiva del Gruppo e a sostenere la crescita del portafoglio prodotti, in particolare a marchio Farma-Derma. Lo stabilimento Inco di Pianoro è dedicato alla produzione di dispositivi medici e prodotti cosmetici confezionati in bombolette, tubi, flaconi e vasi, destinati sia al mercato italiano sia a quello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inco guarda al futuro, l’hub diventa green e tech Articoli correlati Open day tecnologico al 'Buonarroti': il futuro prende forma nel tech-hub dell’innovazioneSabato 10 gennaio 2026 l’ITS “Michelangelo Buonarroti” di Caserta aprirà le porte del proprio Tech-Hub per un Open Day Tecnologico, un evento... Restauro green, 100 storie italiane raccontano un patrimonio che guarda al futuroIl restauro del patrimonio storico oggi non è più soltanto conservazione, ma anche innovazione, sostenibilità e capacità di rendere gli edifici più...