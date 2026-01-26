Cassano Irpino e Napoli in lutto per Rebecca | morta nel sonno a 19 anni

Cassano Irpino e Napoli sono in lutto per la perdita di Rebecca Caccavallo, scomparsa nel sonno a 19 anni. La giovane, nota per il suo carattere vivace, lascia un vuoto tra amici e familiari. La comunità si unisce nel dolore per una giovane vita interrotta troppo presto, auspicando pace e conforto per i suoi cari in questo momento di tristezza.

Cassano Irpino piange la scomparsa di Rebecca Caccavallo, venuta a mancare nel sonno a soli 19 anni. Era una ragazza piena di vita, con un futuro ancora tutto da scrivere. Tra i suoi sogni c’era quello di diventare medico, un obiettivo che portava avanti con determinazione e impegno, alimentato dalla speranza e dalla voglia di costruire qualcosa di importante. Originaria di Napoli ma cresciuta a Cassano Irpino, nel avellinese, Rebecca era molto conosciuta e apprezzata. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia, testimonianze di affetto e vicinanza per una ragazza che viene ricordata per il suo sorriso e la sua gentilezza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

