Pallamano Serie A1 | Cassano Magnago riapre la stagione in vetta

Dopo oltre due mesi di stop, la Serie A di pallamano torna in campo con la sedicesima giornata. Cassano Magnago riapre la stagione in vetta, pronto a riprendere il suo cammino dopo la pausa forzata di cinquanta giorni, causata dai campionati europei. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di mantenere il primo posto e riprendere il ritmo.

Dopo una lunghissima pausa di cinquanta giorni dovuta alla concomitanza con i campionati europei, la Serie A di pallamano riprende con la sedicesima giornata della regular season, la prima del nuovo anno. Cassano Magnago mantiene il comando in classifica generale, la squadra lombarda riparte alla grande imponendosi per 23-33 contro Loacker Bozen Volksbank. Pareggia invece Raimond Sassari che in casa non riesce a primeggiare contro Teamnetwork Albatro Siracusa. Il duello per la seconda posizione provvisoria si è concluso con 27 goal segnati da entrambe le compagini, i sardi non sono riusciti a prendersi la rivincita dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nella 15ª giornata di Serie A1 di pallamano, Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono le squadre protagoniste.

