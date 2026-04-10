Sparatoria Secondigliano Na ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino ipotesi lite in famiglia

A Secondigliano, nel quartiere di Napoli, si è verificata una sparatoria che ha ferito un uomo di 49 anni. La vittima è stata raggiunta da colpi di pistola, con l’ipotesi che l’episodio possa essere legato a una lite familiare. Negli ultimi mesi, nel quartiere, si sono verificati altri quattro episodi violenti gravi, tutti concentrati in un’area che in passato era sotto il controllo di un noto clan criminale.

. In poche settimane 4 i gravi fatti di sangue nel quartiere un tempo regno indiscusso del clan Licciardi, ultimamente decapitato e decimato dalle operazioni coordinate dalla procura di Napoli. L'agguato L'agguato è avvenuto nella notte di giovedì 9 aprile, intorno alle 23.30, in Corso Italia, nei pressi di una farmacia notturna. La strada a quell'ora è normalmente ancora trafficata di automoboli e persone. A cadere sotto i colpi di pistola Salvatore Marino, 49 anni, alle spalle alcuni precedenti. Soccorso e trasportato al Cardarelli, sarebbe in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoSparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia. Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoNapoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Temi più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Secondigliano, ferito a colpi di pistola il49enne Salvatore Marino; Sparatoria nella notte a Secondigliano tra i passanti ferito un uomo; Sparatoria nella notte a Secondigliano tra i passanti nessun ferito. Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è graveSalvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l'uomo è stato portato in ospedale ... fanpage.it Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passantiNotte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse stese e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere ... ilmattino.it Prima il blitz poi la sparatoria, ore calde a Secondigliano - facebook.com facebook