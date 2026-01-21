Prati tenta di svuotare la cassa del ristorante poi aggredisce il titolare

Un tentativo di rapina in un ristorante si è concluso con un episodio violento, quando il rapinatore ha aggredito il titolare e un dipendente. L’evento, avvenuto a Prati, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La rapina, iniziata con l’intento di svuotare la cassa, è poi degenerata in un’aggressione, evidenziando le conseguenze di atti criminali in contesti commerciali.

Un tentativo di rapina che è degenerato, con un bandito che si è scagliato contro il dipendente e il titolare di un ristorante. I fatti sono accaduti in zona Prati-Trionfale dove un 27enne georgiano è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente ha cercato di colpire in un'attività commerciale di via Candia. Nella sua testa, l'obiettivo era la cassa che ha cercato di aprire. Ma qualcosa è andato storto, dal momento che è stato scoperto. A quel punto, in preda all'ira, ha aggredito e minacciato sia il titolare che un lavoratore dell'esercizio.🔗 Leggi su Romatoday.it

