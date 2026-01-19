Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi 2026 | obbligo CIAD anche per chi è già in graduatoria?

Con l’approssimarsi della primavera 2026, si avvicina l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dedicato al personale già inserito con almeno 24 mesi di servizio. Una domanda frequente riguarda l’obbligo di presentare il CIAD anche per chi è già in graduatoria. In questo testo, analizzeremo le modalità di aggiornamento e le eventuali novità relative all’obbligo di documentazione.

Con l’arrivo della primavera 2026 si aprirà la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, riservata al personale ATA che ha già maturato almeno 24 mesi di servizio. Si tratta di un concorso per soli titoli, utile per l’accesso a supplenze annuali, incarichi fino al termine delle attività didattiche e immissioni in ruolo. Tra le novità introdotte dal CCNL 201921, c’è l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD). A partire dal 2025, la CIAD è richiesta per tutti i profili ATA, ad eccezione di quello di collaboratore scolastico. Il certificato non attribuisce punteggio, ma rappresenta un requisito aggiuntivo rispetto al titolo di studio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

