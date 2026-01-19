Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi 2026 | obbligo CIAD anche per chi è già in graduatoria?

Con l’approssimarsi della primavera 2026, si avvicina l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dedicato al personale già inserito con almeno 24 mesi di servizio. Una domanda frequente riguarda l’obbligo di presentare il CIAD anche per chi è già in graduatoria. In questo testo, analizzeremo le modalità di aggiornamento e le eventuali novità relative all’obbligo di documentazione.

Con l’arrivo della primavera 2026 si aprirà la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, riservata al personale ATA che ha già maturato almeno 24 mesi di servizio. Si tratta di un concorso per soli titoli, utile per l’accesso a supplenze annuali, incarichi fino al termine delle attività didattiche e immissioni in ruolo. Tra le novità introdotte dal CCNL 201921, c’è l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD). A partire dal 2025, la CIAD è richiesta per tutti i profili ATA, ad eccezione di quello di collaboratore scolastico. Il certificato non attribuisce punteggio, ma rappresenta un requisito aggiuntivo rispetto al titolo di studio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi: aggiornamento atteso nella primavera 2026. Tra i requisiti la CIADL’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi è previsto per la primavera 2026.

Graduatorie ATA 24 mesi, aggiornamento 2026: il servizio da assistente vale ancora per il collaboratore scolastico?L’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, previsto per la primavera 2026, riguarda le graduatorie di prima fascia utilizzate per l’assegnazione di incarichi e supplenze nelle scuole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Graduatorie ATA 24 mesi, aggiornamento 2026: il servizio da assistente vale ancora per il collaboratore scolastico? - Atteso in primavera l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dette anche di prima fascia, utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. orizzontescuola.it

Le novità sull'aggiornamento delle graduatorie: accesso con triennale, distinzione tra fasce e indicazioni per le istituzioni educative #Supplenze - facebook.com facebook

Graduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l'Ordinanza che disciplinerà l'aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le graduatorie di istituto, con l'indicazione di max 20 sc… x.com