Stasera su Rai 1 va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Tra i partecipanti sono presenti il cantante Lorenzo Jovanotti e il cantautore Gianni Morandi. La serata si svolge tra giochi e iniziative benefiche, con due ospiti chiamati “pacchiste speciali”. La trasmissione combina momenti di intrattenimento e solidarietà in un appuntamento unico nel suo genere.

Stasera su Rai 1 puntata speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Protagonisti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi in una serata evento tra gioco e beneficenza. Questa sera su Rai 1, nell'access prime time, va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. L'appuntamento, fissato per le 20:35, si preannuncia diverso dal solito: una vera serata evento arricchita dalla presenza di due ospiti di grande richiamo pronti a mettersi in gioco. Jovanotti e Gianni Morandi protagonisti I concorrenti eccezionali saranno Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, che giocheranno in coppia affrontando una partita speciale del game show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste speciali

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Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza; Affari Tuoi non va in onda stasera 31 marzo: il motivo dello stop a De Martino; Affari tuoi - S2025/26 - Puntata del 01/04/2026 - in diretta su Rai 1 01/04/2026 alle 20:35; Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1.

Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste specialiStasera su Rai 1 puntata speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Protagonisti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi in una serata evento tra gioco e beneficenza. movieplayer.it

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Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com