Questa sera ad Affari Tuoi sarà trasmessa una puntata speciale con due ospiti d’eccezione. Sul set ci saranno un cantautore noto per le sue hit e un altro artista famoso per le sue performance dal vivo. I due, noti nel mondo della musica italiana, parteciperanno al gioco, coinvolgendo i concorrenti e il pubblico a casa. La puntata promette momenti di intrattenimento e musica dal vivo, con l’obiettivo di rendere unica questa edizione.

È una partita speciale quella che sarà protagonista questa sera ad Affari Tuoi. A giocare nel game dell’ access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino saranno Gianni Morandi e Jovanotti, coppia di amici dall’intesa anche professionale (Cherubini firma il nuovo singolo dell’artista bolognese, dal titolo Monghidoro ). I due cantanti saranno i concorrenti di una sfida al Dottore il cui premio finale sarà devoluto in beneficenza. Ad affiancare Morandi e Jovanotti ci saranno, nel ruolo di pacchisti, familiari, amici e colleghi che avranno il compito di aprire man mano i pacchi che verranno chiamati: tra loro, le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini; il bassista di Jovanotti, Saturnino Celani; il curatore dello styling di entrambi, Nick Cerioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Affari Tuoi, stasera giocano Morandi e Jovanotti

Affari Tuoi: Jovanotti e Morandi insieme per una sfida specialeJovanotti e Morandi saranno i protagonisti di una puntata speciale di Affari Tuoi domani sera su Rai1, con l’obiettivo di promuovere i rispettivi...

Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi: De Martino li testa per Sanremo?Gianni Morandi e Jovanotti saranno ospiti della puntata di Affari Tuoiche andrà in onda, sempre in access.

Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi protagonisti di 'Affari Tuoi'

Temi più discussi: Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Affari tuoi - S2025/26 - Puntata del 01/04/2026 - in diretta su Rai 1 01/04/2026 alle 20:35; Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert: Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisce; Affari tuoi, la richiesta di Tommaso fa sbottare De Martino: Presento io, faccio io le domande. Poi il disastro.

Affari Tuoi hanno vinto stasera? Alberto dell’Emilia e la bella moglie alla fine…Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Gioca Alberto con la moglie Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, questa sera tocca ad ... televisionando.it

Affari Tuoi, stasera puntata speciale con Jovanotti e MorandiAccompagnati da amici e parenti, per l’occasione la colonna sonora della partita sarà composta dai brani dei due cantanti. adnkronos.com

Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com