Domani sera su Rai1, una puntata speciale di Affari Tuoi vedrà la partecipazione di Jovanotti e Morandi, che si sfideranno insieme. La puntata ha come scopo principale la promozione dei loro tour estivi e del nuovo singolo intitolato Monghidoro. I due artisti saranno presenti per condividere questa occasione con il pubblico e presentare i loro progetti musicali.

Jovanotti e Morandi saranno i protagonisti di una puntata speciale di Affari Tuoi domani sera su Rai1, con l’obiettivo di promuovere i rispettivi tour estivi e il nuovo brano Monghidoro. L’appuntamento in prima serata, che vedrà la partecipazione di Marianna e Teresa, non ha legami con il prossimo Sanremo, nonostante le voci circolate nelle ultime ore. La serata televisica si preannuncia come un evento di beneficenza capace di attirare circa 5 milioni di spettatori. Stefano De Martino, che ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico per la prossima edizione del Festival di Sanremo, accoglierà sul set due figure iconiche della musica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: Jovanotti e Morandi insieme per una sfida speciale

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

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La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti) x.com