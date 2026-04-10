Durante una recente trasmissione di Affari Tuoi, il conduttore ha annunciato che alcune puntate avrebbero adottato un tono diverso, diventando occasioni di solidarietà. Queste puntate sono state caratterizzate da iniziative di beneficenza e coinvolgimento del pubblico in attività di raccolta fondi. L'evento ha visto anche la partecipazione di artisti e personaggi noti, che hanno sostenuto la causa attraverso interventi e messaggi di sensibilizzazione.

Quando il gioco incontra il cuore: Affari Tuoi si trasforma in una festa solidale. Certe puntate non sono semplicemente televisione. Sono eventi. E quella di stasera di Affari Tuoi promette di essere molto più di un game show: una celebrazione collettiva, un incontro tra generazioni, un momento in cui leggerezza e solidarietà si tengono per mano. Al centro dello studio, come sempre, c’è Stefano De Martino, ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di padrone di casa. Il suo stile — ironico, spontaneo, mai ingombrante — è diventato la chiave per rendere Affari Tuoi qualcosa di più di un semplice gioco dei pacchi. È un racconto, ogni sera diverso, fatto di persone comuni, speranze e piccoli colpi di scena. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Affari Tuoi si trasforma in una festa solidale, le parole di Jovanotti

Affari Tuoi: Jovanotti e Morandi insieme per una sfida specialeJovanotti e Morandi saranno i protagonisti di una puntata speciale di Affari Tuoi domani sera su Rai1, con l’obiettivo di promuovere i rispettivi...

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

Temi più discussi: Affari Tuoi non va in onda il 3 aprile: perché e quando torna in onda; La palermitana Andrea Ciaccio protagonista ad Affari Tuoi: rifiuta tutte le offerte e torna a casa con 50 mila euro; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti all’attacco di De Martino: Tutte le sere, la tattica contro Affari Tuoi; Pasqua in tv, rivoluzione nei palinsesti: cosa cambia su Rai e Mediaset.

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione FortunataUna partita in salita, tra pacchi blu e occasioni mancate, si trasforma in un finale emozionante: il Molise regala alla coppia dell'Emilia-Romagna una vittoria da 50.000 euro ... ilsipontino.net

Affari Tuoi, Marina sfida la paura e vince: il finale che emoziona fino alle lacrimeDalla dichiarazione d’amore al colpo da 75.000 euro: una partita giocata col cuore che si trasforma in una favola a lieto fine ... ilsipontino.net

Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com