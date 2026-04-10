Affari Tuoi puntata speciale con Jovanotti e Gianni Morandi | cos’è il pacco del Dottore

Nella puntata di venerdì 10 aprile di Affari Tuoi, due concorrenti sono stati accompagnati in studio da due ospiti molto noti. Durante l’episodio, si è parlato di un oggetto chiamato “pacco del Dottore”, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di questi ospiti ha reso l’episodio diverso dal solito, portando a discussioni e momenti particolari. La puntata ha avuto un tono diverso rispetto alle altre, grazie anche a questa presenza speciale.

La puntata di venerdì 10 aprile di Affari Tuoi non è affatto come le altre. Non potrebbe in alcun modo esserlo, considerando i due concorrenti speciali in studio. Si tratta di Jovanotti e Gianni Morandi, per l’occasione con indosso la “divisa” di Stefano De Martino. Un appuntamento che ha visto un giorno di riposo per i soliti pacchisti, con persone care ai due presenti in studio per aprire i pacchi delle varie regioni. Tante risate e un chiaro obiettivo: raccogliere una cifra quanto più alta possibile da devolvere in beneficenza. Jovanotti e Gianni Morandi. Fin da subito, la puntata prende una piega molto serena e divertente. Jovanotti e Gianni Morandi prendono il controllo con la loro energia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, puntata speciale con Jovanotti e Gianni Morandi: cos’è il “pacco del Dottore” Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione. Leggi anche: Gianni Morandi e Jovanotti cantano 'Monghidoro': il video dietro le quinte di Affari Tuoi Temi più discussi: Affari tuoi, puntata speciale il 10 aprile: gli ospiti che giocano con Stefano De Martino; Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari Tuoi; Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 04/04/2026 - Video. Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: Vado via. Poi la sorpresa di De Martino salva la serataNella puntata speciale del 10 aprile giocano Jovanotti e Gianni Morandi in una serata dedicata alla beneficienza. Sul finale il Dottore e De Martino salvano gli errori della coppia. libero.it Puntata speciale di Affari Tuoi con Jovanotti e Gianni MorandiAffari Tuoi puntata speciale stasera con Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi che doneranno il premio finale all'associazione Differenza Donna. mam-e.it Nella puntata speciale di Affari tuoi, Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi sono stati particolarmente sfortunati tanto da cedere un pacco molto importante. Arriva poi il finale a sorpresa. - facebook.com facebook Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com