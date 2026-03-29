Affari Tuoi errori clamorosi e colpi di scena | la partita che ha fatto impazzire De Martino

Sabato 28 marzo, l’access prime time di Rai1 ha ospitato una nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. La trasmissione ha visto diversi errori clamorosi e numerosi colpi di scena, mantenendo i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La puntata è stata caratterizzata da momenti imprevisti e situazioni inaspettate durante il gioco dei pacchi.

Nuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: anche sabato 28 marzo Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai telespettatori con il game show dei pacchi, regalando una puntata ricca di colpi di scena fino all’ultimo minuto. Accanto a lui come sempre Herbert Ballerina, diventato ormai una presenza immancabile, e la new entry, la ballerina Martina Miliddi. Nella puntata del sabato a giocare è stata la concorrente Iside dalla Calabria, con il pacco numero 7, arrivata in studio con il compagno Kevin, entrambi parrucchieri. Tra le invenzioni di Herbert della serata un oggetto chiamato “Mare in discesa o Discesamare” che spiega essere “Un mare in pendenza, veramente utilissimo” commentando così la sua curiosa scoperta con la consueta ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, errori clamorosi e colpi di scena: la partita che ha fatto impazzire De Martino Articoli correlati Affari tuoi, De Martino: “Hai fatto il miracolo”. Ma la partita di Ester finisce malissimoStefano De Martino anche di domenica tiene compagnia al suo affezionato pubblico con una nuova, emozionante puntata di Affari tuoi. Affari Tuoi, Herbert fa impazzire De Martino: "Cosa ho inventato"Ilaria dalla Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa... Contenuti utili per approfondire Affari Tuoi Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Clamoroso Mauro, accetta 15mila euro con…Affari Tuoi stasera 22 marzo: Mauro accetta 15mila euro a sorpresa Nuovo appuntamento su Rai1 con il game show condotto da Stefano De Martino. televisionando.it Affari tuoi e Ballando con le stelle traslocano/ Clamorosa decisione della Rai: cosa accade agli showGrandi cambiamenti in arrivo per Affari tuoi e Ballando con le stelle: le due trasmissioni di punta della Rai sono pronte a traslocare. Affari tuoi e Ballando con le stelle restano due degli show ... ilsussidiario.net