Kenny Omega ha subito un duro colpo durante AEW Dynamite, ma il suo discorso successivo ha catturato l’attenzione dei fan. Dopo la trasmissione, il wrestler ha parlato con passione, dimostrando di non aver perso la voglia di combattere. Ha ricordato le sfide passate e ha promesso di tornare più forte di prima. La sua determinazione ha sorpreso molti, lasciando aperta la possibilità di nuovi incontri sul ring. Omega si prepara a riprendere il suo percorso, nonostante tutto.

Kenny Omega può anche essere stato lasciato a pezzi in diretta televisiva, ma quello che è successo dopo la fine di AEW Dynamite ha raccontato una storia molto diversa. Dopo la brutale sconfitta nel main event contro Swerve Strickland nell’episodio del 18 febbraio e il feroce pestaggio post-match con una catena e una Vertebreaker attraverso il tavolo di commento, i fan a casa sono rimasti con l’immagine scioccante di Omega steso al tappeto. Ma dentro l’arena, la serata non è finita lì. Il vero finale di Dynamite: Kenny Omega rilancia dopo la brutalità di Swerve. A telecamere spente, Omega e The Young Bucks sono tornati insieme sul ring e Omega si è rivolto direttamente al pubblico presente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega non è finito, il potente discorso dopo Dynamite

AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteQuesta volta il pubblico di AEW può aspettarsi uno scontro di alta intensità.

AEW: La furia di Swerve Strickland si abbatte su Kenny Omega, violento assalto dopo il main eventSwerve Strickland ha attaccato violentemente Kenny Omega dopo il match principale, causando scompiglio nel pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.