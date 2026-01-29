Di Canio schietto dopo il Monaco | In Europa ci sono squadre che hanno più gamba Al momento la Juve non può permettersi di…

Paolo Di Canio non ha peli sulla lingua. Dopo la partita contro il Monaco, l’ex attaccante ha detto chiaramente che in Europa ci sono squadre più forti e più rapide. La Juventus, secondo lui, al momento non può permettersi di competere ad alti livelli senza migliorare la condizione fisica. Di Canio ha espresso un giudizio diretto, senza giri di parole, sulla prestazione della squadra di Allegri.

Paolo Di Canio ha parlato in maniera molto schietta della Juventus dopo la sfida con il Monaco. Vediamo insieme che cosa ha detto. Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 maturato ieri sera tra Monaco e Juventus. Di seguito il suo commento. SUL MONACO – «Incontri squadre che in Europa, seppure in grande difficoltà hanno più gamba di te, hanno qualità tecniche. Il Monaco ha dei giocatori che negli spazi ti uccide. E in questo momento la Juve non si può permettere, anche se lo devi fare per necessità, di non mettere In campo i titolari. Cioè le geometrie di Locatelli, Yildiz che fa quegli strappi perciò liberare giocate sulla trequarti perMcKennie che ha una palla più a tempo per l'inserimento.

