Adrian Newey preannuncia sorprese a Melbourne. Durante il debutto della nuova Aston Martin a Barcellona, il famoso progettista ha fatto intuire che la vettura sarà molto diversa rispetto alle versioni passate. Gli appassionati aspettano con ansia il GP in Australia, convinti che l’AMR26 possa sorprendere gli avversari.

Il debutto della nuova AMR26 a Barcellona ha finalmente mostrato al mondo il primo risultato del lavoro di Adrian Newey in Aston Martin. La monoposto è stata concepita per interpretare il regolamento 2026, che il geniale progettista britannico, nonostante lo scetticismo iniziale, definisce oggi “nient’affatto restrittivo”. In un’intervista ai canali ufficiali del team, Newey ha spiegato la filosofia alla base della nascita della nuova vettura, evidenziando l’importanza di approcciarsi al progetto senza pregiudizi tecnici: “ Abbiamo analizzato a fondo i regolamenti per capire che tipo di campi di flusso volessimo ottenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adrian Newey spaventa gli avversari: “A Melbourne vedrete una versione dell’Aston Martin molto diversa”

