insulti e minacce bastoni e la moglie bloccano i commenti sui social

Bastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce, alcuni rivolti anche alla loro bambina. La causa sono le parole dure e offensive rivolte al difensore dell’Inter e della Nazionale, che sono emerse dopo la simulazione durante la match contro la Juventus. Nei messaggi condivisi online, alcuni utenti hanno scritto commenti violenti e sgradevoli, costringendo la coppia a prendere questa misura difensiva.

Commenti vergognosi. Insulti, minacce, ingiurie, frasi da dimenticare. Il tutto per una partita di calcio. Qualcosa che non dovrebbe succedere. Alessandro Bastoni e sua moglie, Camilla Bresciani, hanno limitato e chiuso i commenti sotto i propri post sui loro profili Instagram. Il motivo? Una sfilza di insulti nei confronti del centrale dell'Inter, protagonista della simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu durante Juventus-Inter di sabato scorso. "Buffone", "devi morire", "raccomandato", "pagliaccio". E ancora, sotto il penultimo post della moglie: "Che brutta persona tua marito, simulatore e antisportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.

