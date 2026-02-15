Insulti e minacce sui social | Bastoni e la moglie chiudono i commenti

Bastoni e sua moglie hanno deciso di chiudere i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce, a causa di un acceso derby che ha acceso le polemiche tra tifosi. Durante la partita, alcuni supporter hanno rivolto parole offensive sui social, creando una situazione difficile da gestire. La tensione si è fatta sentire anche online, spingendo la coppia a prendere questa decisione drastica.

Un derby molto acceso ha messo in evidenza quanto possa crescere rapidamente la tensione sui social, trasformando una disputa sportiva in una controversia aperta sui comportamenti del tifo digitale. L’episodio riguarda una figura chiave della difesa e ha coinvolto anche la sfera privata della sua famiglia, con risposte virulente che hanno richiamato l’attenzione sull’impatto delle parole online. Nel contesto del vibrante Derby d’italia, il giocatore in questione è diventato bersaglio di una pioggia di commenti offensivi, legati a una simulazione contestata che ha portato all’espulsione di un terzino avversario, episodio chiave della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.

Camilla Bresciani, moglie del calciatore dell’Inter Bastoni, ha deciso di chiudere i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce pesanti.

