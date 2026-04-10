Addio alla dottoressa Mancini | lutto nella sanità della Valle del Serchio

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, è deceduta la dottoressa Ilaria Mancini, lasciando un vuoto nella sanità della Valle del Serchio. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una professionista impegnata nel settore sanitario locale. La sua scomparsa ha portato a momenti di riflessione sulla sua lunga carriera e sul ruolo che ha ricoperto nella comunità.

La Valle del Serchio si risveglia con un profondo senso di perdita dopo la scomparsa della dottoressa Ilaria Mancini, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 aprile. La veterinaria, che aveva solo 47 anni, ha lottato contro una malattia prolungata prima di lasciarci, lasciando un vuoto operativo e umano nel settore della sanità pubblica locale. Il personale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ha manifestato il proprio dolore per la fine prematura della professionista, che ricopriva il ruolo di dirigente presso la sede di Gallicano dal febbraio 2024. La sua figura rappresentava un punto di riferimento fondamentale per l’unità funzionale Saspv della Valle del Serchio, dove prestava servizio come coordinatrice veterinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio alla dottoressa Mancini: lutto nella sanità della Valle del Serchio Lutto nella sanità irpina: addio a Francesco, riferimento della Medicina d’UrgenzaAVELLINO – Le comunità di Avellino e Forino piangono la scomparsa di Francesco Laudati, stimato operatore sanitario in servizio presso l’Azienda... Leggi anche: Fondi Pnrr e rigenerazione urbana: la Regione verifica l’avanzamento dei cantieri Pinqua nella Valle del Serchio Si parla di: Addio a Elena Lenzi, medico del pronto soccorso e del 118 a Castelnuovo di Garfagnana. Valle del Serchio: il cordoglio dell’Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa della veterinaria Ilaria ManciniGHIVIZZANO - L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, nella notte fra il 9 ed il 10 aprile ad appena 47 ... giornaledibarga.it Muore a 47 anni la veterinaria Ilaria Mancini. I colleghi la ricordano: Un privilegio lavorare con teLascia il marito e due figli. Originaria di Ghivizzano, lavorava all’unità funzionale della Valle del Serchio ... msn.com