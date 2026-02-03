Lutto nella sanità irpina | addio a Francesco riferimento della Medicina d’Urgenza

Una brutta notizia scuote la sanità irpina. Francesco Laudati, riconosciuto come un punto di riferimento nella Medicina d’Urgenza, è scomparso. Le comunità di Avellino e Forino piangono la perdita di un operatore sanitario stimato, che ha passato tutta la vita a lavorare all’Ospedale “San Giuseppe Moscati”. La sua morte lascia vuoto e tristezza tra colleghi e cittadini.

AVELLINO – Le comunità di Avellino e Forino piangono la scomparsa di Francesco Laudati, stimato operatore sanitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “San Giuseppe Moscati”.Conosciuto da tutti come Franco, Laudati rappresentava un punto di riferimento professionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Forino Addio al preside Tafuro, punto di riferimento della scuola irpina È scomparso all’età di 85 anni Giovanni Tafuro, figura di rilievo nel panorama scolastico irpino. Lutto nella sanità padovana: addio all'infermiera dal cuore d'oro Un grave lutto scuote la sanità padovana con la perdita di Paola Cecchinato, infermiera stimata presso la Patologia Neonatale dell'ospedale di Cittadella. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Avellino Forino Argomenti discussi: AVELLINO. POLITICA A LUTTO PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI MICHELANGELO CIARCIA; Michelangelo Ciarcia morto per un infarto: politica irpina in lutto. Lutto a Napoli, la 19enne Rebecca muore nel sonnoSi sono tenuti ieri pomeriggio i funerali di Rebecca Caccavallo, la 19enne morta nel sonno nella sua casa a Cassano Irpino. La funzione religiosa si ... internapoli.it - Il pallavolista Oss non c'è più - Una lunga carriera, poi l'impegno in sanità e le stagioni da allenatore. #veneto #volley #lutto - facebook.com facebook Sanità toscana in lutto, addio a storico primario x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.