Cup Arezzo l' azienda non risponde alle lavoratrici e non riconosce le ore I sindacati | Il tempo è scaduto

Cup Arezzo, l’azienda Formula Servizi non ha risposto alle richieste delle lavoratrici e non ha riconosciuto le ore lavorate, lasciando le dipendenti senza retribuzione. Le lavoratrici avevano tentato di contattare l’azienda più volte per chiarimenti, ma senza ottenere alcuna risposta. I sindacati hanno dichiarato che il tempo per negoziare è finito e ora si preparano a passare alle azioni legali e alle proteste pubbliche.

Formula Servizi non risponde e le lavoratrici e i lavoratori del Cup dell’Asl Tse si vedono costretti a nuove iniziative di mobilitazione sindacale ma anche legale. “Non abbiano ricevuto risposte alle nostre richieste – ricordano Filcams Cgil e Fisascat Cisl. L’azienda non ha consolidato nemmeno quell’unica ora di lavoro supplementare che aveva garantito sarebbe stata riconosciuta. In compenso ha effettuato nuove assunzioni, a conferma che le nostre valutazioni erano giuste e che i dipendenti si stanno facendo carico di una quantità di ore di lavoro che va ben oltre quello indicato nel proprio contratto che, lo ricordiamo, per molti di loro è part time non per scelta volontaria.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Le segreterie regionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno incontrato i lavoratori della Moplefan a Terni per discutere del futuro dell’azienda.

Il telefono del Cup di Arezzo suona senza sosta, ma Formula Servizi non risponde, causando disagi tra le operatrici e gli operatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.