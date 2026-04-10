È deceduto all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, figura di spicco nel settore dei trasporti in Sicilia. Conosciuto come Cavaliere del lavoro, ha rappresentato un punto di riferimento per l’imprenditoria locale. La sua scomparsa segna la perdita di uno dei protagonisti più riconosciuti nel panorama economico della regione. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato nel tempo.

L’imprenditoria siciliana perde una delle sue figure più rappresentative: il Cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, scomparso all’età di 93 anni. Nato a Giarre e residente ad Enna, l’uomo ha guidato per decenni la Sais, trasformando un’attività familiare in un colosso dei trasporti che oggi rappresenta il principale gruppo privato di autolinee dell’intera isola e il quarto rilevante player nel nazionale. La storia del gruppo prende le radici in un momento di profonda necessità: a soli sedici anni, a seguito della perdita del padre, Scelfo iniziò a collaborare con la società di servizi automobilistici dell’ingegner Scelfo (S.a.i.s.). Nonostante l’impegno precoce nelle dinamiche aziendali, proseguì gli studi conseguendo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Alessandro Scelfo: il gigante dei trasporti siciliani è morto

Addio ad Alessandro Scelfo, "re" delle autolinee in Sicilia: "È stato imprenditore visionario e rotariano d'altri tempi"È morto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, storico “capitano” d'industria nel settore dei trasporti.

Morto a 93 anni Alessandro Scelfo, patron delle autolinee SaisE' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais.

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Addio ad Alessandro Scelfo: ex patron della Sais, ha fatto la storia dei trasportiImprenditore visionario, ha trasformato l'azienda familiare in un'impresa di punta nel settore dei trasporti. Cavaliere del Lavoro e decano del Rotary ... balarm.it

È morto l’imprenditore Alessandro Scelfo, patron delle autolinee Sais E' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, patron delle autolinee Sais... - facebook.com facebook

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